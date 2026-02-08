Pedullà esalta il Napoli di Conte | Vittoria da cinque punti Marassi tempesta perfetta

La partita tra Genoa e Napoli si è conclusa con un risultato che fa parlare: il Napoli di Conte ha vinto e si porta a cinque punti di vantaggio in classifica. Pedullà ha lodato la squadra azzurra, definendo la trasferta a Marassi come una “tempesta perfetta”. La prestazione del Napoli è stata convincente e i tifosi sperano che questa vittoria possa dare una spinta decisiva nel campionato.

Genoa-Napoli non è stata una partita come le altre. È stata una battaglia, una tempesta, una prova di forza mentale e calcistica. Alfredo Pedullà, nel suo commento sul proprio canale YouTube, non ha dubbi: quella di Marassi è una delle vittorie più significative della stagione azzurra. «È stata una partita incredibile, come se ne vedono poche», sottolinea Pedullà, partendo dal contesto e dalla difficoltà dell'impresa. Il Napoli va sotto subito, reagisce, ribalta la gara, poi si ritrova ancora una volta in emergenza dopo il 2-2 e l'espulsione di Juan Jesus.

