Pd imbarazzo a Bergamo | l' assessora dem per la Pace difende i violenti di Torino

A Bergamo, l’assessora del Pd per la Pace si schiera a difesa dei violenti di Torino. La sua presa di posizione ha suscitato sorpresa e imbarazzo tra i cittadini e gli altri esponenti politici. La vicenda riguarda una dichiarazione che ha lasciato tutti a chiedersi quale strada voglia seguire la sinistra in questa occasione.

La sinistra difende ancora i violenti. Accade a Bergamo, da niente di meno dell'assessora del Pd per la Pace. Marzia Marchesi ha commentato i fatti di Torino dei giorni scorsi, quando tre persone sono state arrestate perché accusate di aver aggredito le forze dell'ordine, durante un corteo in sostegno all'Askatasuna, centro sociale di Torino. Nel mirino un post non scritto da lei, ma da lei condiviso. Il contenuto? "Il mio "lavoro" di stamattina è pubblicare i video delle violenze della polizia del 31 gennaio a Torino tra i commenti ai post di tutti quei politici, giornalisti e persino preti che si dicono "progressisti" ma che si sperticano nel "condannare" le violenze di una decina di persone verso un poliziotto, avvenute DOPO quelle dei poliziotti verso decine di manifestanti e persino giornalisti.

