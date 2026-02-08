Patty Pravo torna al Festival di Sanremo per l’undicesima volta. La cantante presenta un nuovo album e si dimostra ancora una volta lontana da ogni etichetta. In un’ospitata che ha fatto parlare, ha dimostrato di non voler mai rinunciare alla sua identità, mantenendo intatta la sua cifra artistica. La sua presenza sul palco è stata semplice e diretta, senza fronzoli.

Questo articolo è pubblicato sul numero 7 di Vanity Fair in edicola fino al 10 febbraio 2026. Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccare qui. parla così: senza introduzioni, senza nostalgia, senza spiegarsi troppo. È il privilegio di chi non ha mai avuto nulla da dimostrare. Nata a Venezia 77 anni fa come Nicoletta Strambelli, ultima vera diva italiana, centoventi milioni di dischi venduti, almeno cinque matrimoni, infinite vite attraversate senza chiedere permesso, torna al Festival dal 24 febbraio per l’undicesima volta. Canta Opera, scritta da Giovanni Caccamo e arrivata - dice - da un sogno: «Mi piace il numero undici, mi sa tanto di scuola, ma undici è un voto impossibile da avere in classe». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Patty Pravo, icona della musica italiana, torna sui palchi con il suo nuovo “Opera Tour”.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

SANREMO È: PATTY PRAVO

