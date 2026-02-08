Pattinaggio di velocità Milano Cortina 2026 | dove si svolgono le gare

Le gare di pattinaggio di velocità ai prossimi Giochi Olimpici Invernali si terranno in una location speciale nel centro di Milano. La scelta della sede dimostra come anche lo sport possa convivere con l’innovazione urbana, offrendo uno spettacolo che attirerà tanti appassionati e curiosi.

Il pattinaggio di velocità sarà uno degli sport protagonisti dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e vedrà come palcoscenico una sede d’eccezione nel cuore dell’innovazione milanese. Le competizioni si svolgeranno infatti al Milano Speed Skating Stadium, impianto inserito all’interno del nuovo Milano Ice Park. La venue sorgerà negli spazi del polo fieristico di Fiera Milano Rho, già noto a livello internazionale per aver ospitato Expo 2015. In vista delle Olimpiadi, alcuni padiglioni verranno trasformati in una struttura sportiva moderna e altamente tecnologica, capace di rispondere agli standard olimpici e di accogliere atleti e atlete provenienti da tutto il mondo.🔗 Leggi su Funweek.it

A Milano-Cortina si avvicinano i Giochi Olimpici invernali e con essi anche il pattinaggio di velocità.

Sono state rese note le sedi delle Olimpiadi invernali del 2026.

