Pattinaggio di velocità | Lorello conquista il bronzo olimpico nei 5000m l’Italia celebra una storica impresa a Milano

A Milano, Riccardo Lorello ha scritto una pagina storica per il pattinaggio italiano. Nella finale dei 5000 metri, il pattinatore ha conquistato il bronzo olimpico, portando a casa una medaglia che mancava da tempo. La pista di Rho Fieramilano si è riempita di applausi e festeggiamenti, mentre Lorello ha lasciato il ghiaccio tra gli abbracci e la gioia di tutta l’Italia.

La pista di Rho Fieramilano è stata teatro di un’emozione a tinte azzurre, un’esplosione di gioia che ha riempito il cuore di Riccardo Lorello e dell’intero movimento pattinaggio italiano. Il ventitreenne milanese ha conquistato una storica medaglia di bronzo nei 5000 metri di pattinaggio di velocità, un esordio olimpico che resterà scolpito nella memoria delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’impresa si è consumata questo 8 febbraio, in una serata in cui la competizione ha visto il norvegese Sander Eitrem trionfare con un tempo record di 6.03.95, stabilendo un nuovo primato olimpico. Sul podio, accanto al campione norvegese, ha trovato spazio anche il ceco Metodej Jilek, mentre Lorello ha saputo conquistare il terzo gradino, regalando all’Italia una medaglia preziosa e inaspettata.🔗 Leggi su Ameve.eu

