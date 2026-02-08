Pattinaggio artistico sostituzione dell’Italia | scelta forte per la medaglia

L’Italia punta forte alle medaglie nel pattinaggio artistico. Oggi, una sostituzione nella squadra potrebbe fare la differenza. Gli atleti italiani sono determinati a non mollare e cercano di sfruttare al massimo questa occasione per salire sul podio.

L’Italia ha ottime speranze di arrivare a medaglia oggi nel pattinaggio artistico: perché è stata effettuata una sostituzione e potrebbe essere decisiva Mai mollare. Oggi il programma è piuttosto pieno per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina e non mancano le chance di arrivare a medaglia. Anche nel pattinaggio artistico. Attualmente, gli Azzurri sono in piena lotta per conquistare la medaglia di bronzo nella gara a squadre di pattinaggio artistico. Si sono già disputati i primi cinque segmenti del team event, e l’Italia è in terza posizione con 37 punti. Arriva alla serata di oggi con un buon margine e può fare affidamento su un distacco di due lunghezze nei confronti del Canada, mentre la Georgia è un po’ più staccata a -5.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Italia Medaglia

L’Italia ha cambiato una pattinatrice nel team di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La Federazione Italiana Sport Ghiaccio ha annunciato i nomi degli atleti convocati per il pattinaggio artistico ai Giochi di Milano Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Italia Medaglia

Argomenti discussi: Perché l’Italia ha effettuato una sostituzione nel pattinaggio artistico: scelta conservativa per il bronzo?; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris - Milano Cortina 2026: l’Italia si gioca il podio. Riflettori su Goggia, Vittozzi e il ghiaccio del curling; A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: combinata a squadre maschile, programma, streaming; Come cambia l’Italia senza Rebecca Passler. La sostituta e le scelte per la staffetta.

Perché l’Italia ha effettuato una sostituzione nel pattinaggio artistico: scelta conservativa per il bronzo?L'Italia è in piena lotta per conquistare la medaglia di bronzo nella gara a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... oasport.it

Team event di pattinaggio artistico, Italia 3ª dopo la prima giornata, in corsa per la finaleAl debutto del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 impresa di Lara Gutmann e della coppia italiana d'artistico (Conti e Macii) che ottengono due terzi posti, conditi dal quinto ... corriere.it

Intanto l'Italia del pattinaggio di figura va in finale! Basta l'87.54 di Daniel Grassl per restare davanti alla Georgia. Bene! Alle 22.05 comincia la finale con le coppie di artistico Forza azzurri! #OlimpiadiInvernali2026 #Olimpiadi #MilanoCortina x.com

Fase 1 del campionato di pattinaggio artistico Uisp Nazionale Sono iniziate le gare al PalaBurani oggi e domani 150 atlete in pista Servizio Sport Comune di Ferrara Pattinatori Estensi ASD Pattinaggio Il Quadrifoglio ASD Skate Roller #sportpertutti facebook