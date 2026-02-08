Pattinaggio artistico | Gubanova fa saltare il banco Gutmann quarta Si complica la strada per il bronzo

Gubanova ha sorpreso tutti nel team Event di pattinaggio artistico, portando a casa il miglior punteggio e facendo salire le aspettative. Gutmann invece si è fermata al quarto posto, allontanandosi dalla medaglia. La strada per il bronzo si fa più difficile per gli italiani, ora che le chance si sono ridotte. La competizione continua con ancora molte gare da affrontare.

Si complica la situazione in casa Italia al team Event di pattinaggio artistico valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo un free program femminile a trazione thriller Anastasiia Gubanova ha fatto saltare il banco, battendo anche la statunitense Amber Glenn e rosicchiando quindi ancora preziosi punti in classifica. Quando manca soltanto un segmento alla fine di questa lunghissima prova a squadre, i nostri ragazzi si approcciano al free program maschile con due lunghezze di vantaggio sui georgiani in una gara che sarà di difficilissima lettura, complice la presenza di numerose mine vaganti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico: Gubanova fa saltare il banco, Gutmann quarta. Si complica la strada per il bronzo Approfondimenti su Gubanova Gutmann LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Gubanova risale la china! Pezzetta e Gutmann a caccia di una medaglia Segui in diretta gli Europei di pattinaggio artistico 2026, con aggiornamenti sui protagonisti della competizione. Pattinaggio artistico: l’Italia femminile torna sul podio! Bronzo per Gutmann agli Europei, trionfo per Petrokina Il pattinaggio artistico femminile in Italia torna a ottenere recognition a livello europeo, con il bronzo di Gutmann agli Europei e il successo di Petrokina. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Gubanova Gutmann Argomenti discussi: Rivivi il LIVE-blog del Team Event: Conti/Macii e Gutmann da pelle d'oca, Italia al top; Perché l’Italia ha effettuato una sostituzione nel pattinaggio artistico: scelta conservativa per il bronzo?; LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: straordinaria Gutmann, Italia terza dopo la prima giornata!; Lara Naki Gutmann fa sognare l’Italia! Sfonda il muro dei 70 punti, azzurri terzi!. LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: la Georgia con Gubanova si avvicina agli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.02: Arriva sul ghiaccio il georgiano Nika Egadze, nato a Tbilisi 23 anni fa, si allena fra Tbilisi, Batumi e ... oasport.it Lara Naki Gutmann fa sognare l’Italia! Sfonda il muro dei 70 punti, azzurri terzi!Nel momento più difficile, Lara Naki Gutmann compie un altro incredibile quanto prezioso passo in avanti. L'azzurra si è infatti dovuta accontentare della ... oasport.it Intanto l'Italia del pattinaggio di figura va in finale! Basta l'87.54 di Daniel Grassl per restare davanti alla Georgia. Bene! Alle 22.05 comincia la finale con le coppie di artistico Forza azzurri! #OlimpiadiInvernali2026 #Olimpiadi #MilanoCortina x.com Lezioni gratuite di hockey e pattinaggio artistico su ghiaccio aperte a tutte le età sulla pista del centro Merlata Bloom Milano. facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.