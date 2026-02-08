Pattinaggio artistico è il giorno delle medaglie al Team Event L’Italia vuole il bronzo cambio di guardia tra i maschi

Questa mattina, agli Europei di pattinaggio artistico, si assegnano le medaglie nel team event. L’Italia punta al bronzo, mentre tra i maschi si assiste a un cambio di guardia. I nostri pattinatori sanno che non possono sbagliare, perché ogni errore potrebbe costare caro in una gara così importante. La tensione è alta, ma la voglia di salire sul podio è ancora più forte.

Non c’è paura più grande di pensare di non poter coronare un sogno. Specie se quel sogno fa parte di una rassegna a cinque cerchi. Specie se quel sogno puoi giocartelo in casa, davanti al tuo pubblico, nell’impianto considerato il gotha degli eventi sportivi e culturali del tuo Paese. Oggi c’è in palio qualcosa in più di una medaglia di bronzo, oggi c’è in palio la storia. E per volerla scrivere bisogna mettere sul piatto tutto: talento, competitività, intelligenza tattica. Questa sera, a partire dalle 19:30, andrà in scena l’ultima giornata del Team Event di pattinaggio artistico, prima gara valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con l ‘Italia in piena corsa per il gradino più basso del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico, è il giorno delle medaglie al Team Event. L’Italia vuole il bronzo, cambio di guardia tra i maschi Approfondimenti su Pattinaggio Artistico Olimpiadi, Pattinaggio Artistico: Italia in zona podio al Team Event L’Italia si avvicina alle medaglie nel pattinaggio artistico alle Olimpiadi. Pattinaggio artistico: Grassl non è perfetto, ma Egadze resta dietro. Italia ancora terza al Team Event! L’Italia resta sul podio nel pattinaggio artistico. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Pattinaggio Artistico Argomenti discussi: Pattinaggio di figura oggi 7 febbraio: gara a squadre, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026, Ilia Malinin, il dominatore che riscrive la storia del pattinaggio artistico; Pattinaggio artistico, comincia la stagione Uisp Firenze con le gare del Memorial Anna Ristori; Non solo Tonya Harding: 8 scandali del pattinaggio artistico olimpico serviti a freddo. A che ora il pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma 7 febbraio, streaming, italiani in garaL'Italia del pattinaggio di figura ritorna in pista. Oggi, sabato 7 febbraio, si svolgerà la seconda giornata valida per il Team Event alle Olimpiadi di ... oasport.it A che ora il pattinaggio artistico domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 8 febbraio, italiani in gara, streamingLa gare a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si è aperta venerdì 6 febbraio e si concluderà domani, domenica ... oasport.it Olympic Winter Games 2026 Figure Skating Team Event - Classifica dopo la disputa FD facebook SIAMO IN FINALE NEL TEAM EVENT Prestazione buona di Daniel Grassl che ha pattinato sulle note di Tango per la libertà di Stefano Lentini, che ci permette di superare il taglio per la fase finale e lottare per una medaglia x.com

