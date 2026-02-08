Pattinaggio artistico è il giorno delle medaglie al Team Event L’Italia vuole il bronzo cambio di guardia tra i maschi

Questa mattina, agli Europei di pattinaggio artistico, si assegnano le medaglie nel team event. L’Italia punta al bronzo, mentre tra i maschi si assiste a un cambio di guardia. I nostri pattinatori sanno che non possono sbagliare, perché ogni errore potrebbe costare caro in una gara così importante. La tensione è alta, ma la voglia di salire sul podio è ancora più forte.

Non c’è paura più grande di pensare di non poter coronare un sogno. Specie se quel sogno fa parte di una rassegna a cinque cerchi. Specie se quel sogno puoi giocartelo in casa, davanti al tuo pubblico, nell’impianto considerato il gotha degli eventi sportivi e culturali del tuo Paese. Oggi c’è in palio qualcosa in più di una medaglia di bronzo, oggi c’è in palio la storia. E per volerla scrivere bisogna mettere sul piatto tutto: talento, competitività, intelligenza tattica. Questa sera, a partire dalle 19:30, andrà in scena l’ultima giornata del Team Event di pattinaggio artistico, prima gara valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con l ‘Italia in piena corsa per il gradino più basso del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

