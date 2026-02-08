Pattinaggio artistico bronzo Italia! Prova super di Rizzo

L’Italia conquista il bronzo nel pattinaggio artistico a squadre alle Olimpiadi di Milano Cortina. Matteo Rizzo brilla e porta a casa il risultato, regalando un sorriso ai tifosi azzurri. È una giornata da ricordare per gli sport italiani, che si scontrano con avversari agguerriti e portano a casa una medaglia importante.

Grandissima Italia nel pattinaggio artistico, prova a squadre: meraviglioso Matteo Rizzo, che regala il bronzo agli Azzurri È una giornata meravigliosa per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina. C’è una soddisfazione enorme anche nel pattinaggio artistico dove gli Azzurri conquistano il bronzo nella prova a squadre. Decisiva la prova di Matteo Rizzo nel programma libero con un punteggio di 179.62, che ha fatto schizzare in alto il totale dell’Italia. I primi quattro elementi di Rizzo sono stati condotti in maniera quasi perfetta, senza nessun errore evidente. È stata disputata la prova a squadra prima di quella maschile e, a quel punto, l’Italia era terza dietro Giappone e Stati Uniti, ma con la Georgia subito alle spalle.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Pattinaggio artistico

Sono stati ufficializzati i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di pattinaggio artistico, dopo un percorso ricco di impegno e competizione.

Il pattinaggio artistico femminile in Italia torna a ottenere recognition a livello europeo, con il bronzo di Gutmann agli Europei e il successo di Petrokina.

Ultime notizie su Pattinaggio artistico

