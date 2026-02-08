Pari con la Larcianese penultima il Viareggio esonera il tecnico Walter Vangioni

Il Viareggio ha deciso di cambiare allenatore dopo il pareggio con la Larcianese. La società ha esonerato Walter Vangioni, che guidava la squadra nel campionato di Eccellenza. La decisione arriva subito dopo il punto conquistato contro la penultima in classifica, segno che la dirigenza vuole cambiare rotta per migliorare la posizione in classifica.

Il Viareggio, squadra militante nel campionato di Eccellenza, ha ufficialmente sollevato Walter Vangioni dall’incarico di allenatore, una decisione maturata a seguito del pareggio contro la Larcianese, penultima in classifica. L’esonero, comunicato dalla società alle ore 19 di oggi, 8 febbraio 2026, segna una svolta inaspettata nel percorso della squadra, che aveva riposto nel tecnico garfagnino la speranza di una risalita significativa nel campionato. La notizia, giunta in serata, ha colto di sorpresa l’ambiente calcistico locale, lasciando interrogativi sul futuro della panchina e sulle strategie che la dirigenza intenderà adottare per raggiungere gli obiettivi stagionali, in particolare la qualificazione ai playoff.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Viareggio Larcianese

Nell'ultimo turno di futsal, il Versilia ottiene un prezioso pareggio contro la capolista Padova, un risultato che assume un valore fondamentale nella corsa alla promozione.

