Papa | potere non dà futuro a umanità

Papa Francesco torna a parlare di pace e di guerre. Durante la preghiera mattutina in Vaticano, ha sottolineato che le strategie di potenze economiche e militari non portano a un futuro migliore per le persone. Il pontefice ha invitato a pregare ancora di più, criticando chi punta solo sulla forza e sui soldi. La sua voce si unisce a quella di molti che chiedono un cambiamento nelle politiche mondiali.

12.43 "Continuiamo a pregare per la pace. Le strategie di potenze economiche e militari - ce lo insegna la storia - non danno futuro all'umanità. Il futuro sta nel rispetto e nella fratellanza tra i popoli". Così Leone XIV all'Angelus. Il Papa ha poi pregato "per le popolazioni in Portogallo, Marocco,Spagna, in particolare Grazalema in Andalusia, e Sud Italia, specialmente di Niscemi in Sicilia,colpite da inondazioni e frane" E "incoraggio le comunità a rimanere unite e solidali".Poi, "dolore e preoccupazione per gli attacchi in Nigeria".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Papa Leone XIV riflette sulla condizione dell’umanità, evidenziando il desiderio di bene e pace che accomuna le persone.

Il Papa: l'uomo non si realizza nel potere«Viviamo in un tempo che premia l’autosufficienza, l’efficienza, la prestazione. Eppure, il Vangelo ci mostra che la misura della nostra umanità non è data da ciò che possiamo conquistare, ma dalla ... avvenire.it

Il Papa, la missione della Chiesa non è amministrare potereQuesto è il cuore della missione della Chiesa: non amministrare un potere sugli altri, ma comunicare la gioia di chi è stato amato proprio quando non lo meritava. Lo ha detto il Papa nell'udienza ... ansa.it

