Paolo Belli spegne le voci di crisi e rivela il vero motivo dietro la sua decisione di annullare il tour teatrale. In un’intervista, il cantante spiega che ha lasciato tutto per stare vicino alla moglie Deanna, che ha combattuto per tredici mesi contro una grave malattia. “Ho mollato tutto per lei”, dice senza nascondere l’emozione, confermando così che la priorità è stata la famiglia in un momento difficile.

Qualche mese fa, Paolo Belli ha annunciato l’annullamento del suo tour teatrale Pur di fare commedia, a causa di una situazione familiare che richiedeva la sua presenza. In particolare, dopo l’ultimo concerto a Roma, il cantante ha comunicato: “ Con dispiacere devo interrompere il mio tour. La mia famiglia ha bisogno di me, della mia presenza. Le successive date saranno annullate “. Paolo Belli ha deciso di fermarsi per stare il più possibile accanto alla moglie Deanna che starebbe affrontando un importante problema di salute, con tanto di operazione d’urgenza. Un periodo dunque molto delicato che ha portato Belli a prendere questa importante decisione, sperando che Deanna possa stare bene al più presto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paolo Belli sulla moglie Deanna: “Ha affrontato tredici mesi di battaglia, ho mollato tutto per starle accanto”

Oggi Paolo Belli si presenta per la prima volta a Verissimo.

Francesca Casci Ceccacci, nota per la sua partecipazione a Masterchef, ha scelto di riscoprire se stessa attraverso l’arte del pane.

