Paolo Belli la malattia della moglie Deanna | Il nostro amore l’ha salvata

Paolo Belli ha raccontato a Verissimo come la malattia della moglie Deanna abbia rafforzato il loro legame. L’artista ha spiegato che il loro amore le ha dato la forza di affrontare il percorso difficile. La coppia ha condiviso momenti intimi, sottolineando quanto il sostegno reciproco sia stato fondamentale in quel periodo.

(Adnkronos) – "Il nostro amore l'ha salvata". Paolo Belli è stato ospite oggi domenica 8 febbraio per la prima volta a Verissimo. Il musicista ha parlato a cuore aperto della moglie Deanna che qualche anno fa ha combattuto contro una malattia. Belli non è entrato nei dettagli sul male che ha colpito la moglie, con. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Paolo Belli Moglie

Oggi Paolo Belli si presenta per la prima volta a Verissimo.

Paolo Belli spegne le voci di crisi e rivela il vero motivo dietro la sua decisione di annullare il tour teatrale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Paolo Belli Moglie

Argomenti discussi: Paolo Belli senza filtri a ‘Verissimo’; Malattia Carolyn Smith, come sta?/ Da 10 anni lotta contro il cancro: Ancora viva grazie alla; Anastasia Kuzmina, chi è la ballerina di Ballando con le stelle: l'infanzia a Kiev, la malattia agli occhi e le relazioni.

Paolo Belli, la malattia della moglie Deanna: Il nostro amore l'ha salvataIl nostro amore l'ha salvata. Paolo Belli è stato ospite oggi domenica 8 febbraio per la prima volta a Verissimo. Il musicista ha parlato a cuore aperto della moglie Deanna che qualche anno fa ha co ... adnkronos.com

Deanna Belli chi è la moglie di Paolo Belli e il figlio Vladik/ Vissuto un anno terribile con la malattiaDalla relazione tra Paolo Belli e la moglie Deanna è poi nato il figlio Vladik, che ha suggellato in maniera definitiva il grande amore della coppia. Una lunga storia che va avanti da 43 anni e che ha ... ilsussidiario.net

Un uomo coraggioso che la vita ha messo alla prova: ora a #Verissimo… Paolo Belli facebook