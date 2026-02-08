Pantheon il monumentale portone di bronzo con una serratura di 2000 anni

Quando passi davanti al Pantheon a Roma, ti rendi conto subito che è un monumento che resiste al tempo. Il portone di bronzo, grande e imponente, ha più di duemila anni e ancora si apre e si chiude come se fosse nuovo. È un pezzo di storia che sembra fatto ieri, eppure è lì da secoli, testimone di mille vicende.

Roma è una città che racconta la sua storia anche nei dettagli che spesso passano inosservati. Ad esempio, se passiamo davanti al Pantheon, il nostro sguardo viene catturato dalla maestosità del colonnato e dalla perfezione della cupola, ma c'è un elemento che, più di altri, rappresenta un legame diretto con l'antichità: il gigantesco portone di bronzo d'ingresso, un capolavoro di ingegneria che da quasi duemila anni continua a svolgere la sua funzione, custodendo uno dei monumenti più straordinari della storia. LEGGI ANCHE: 'Tutti gli DÈI' come viaggio dell'anima: il Grand Tour secondo Ferzan Ozpetek Il portone in bronzo del Pantheon: un capolavoro d'ingegneria romana.

