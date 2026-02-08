La Pro Recco conquista la Coppa Italia per la 19esima volta in 34 edizioni. La squadra di pallanuoto si impone nella finale di Genova, portando a casa un altro trofeo e rafforzando il suo dominio nel panorama italiano. La vittoria arriva dopo una partita combattuta alla piscina Sciorba, come previsto dagli addetti ai lavori.

Diventano 19, in 34 edizioni della Coppa Italia di pallanuoto maschile, i successi della Pro Recco, che vanno ad affiancarsi nella ricchissima bacheca, a 37 scudetti ed 11 Champions League: tutto secondo pronostico nell’atto conclusivo della Final Four 2026, andata in scena nel fine settimana alla piscina Sciorba di Genova. In finale il derby ligure premia la Pro Recco, che batte ancora una volta, come accaduto lo scorso anno a Napoli, la Rari Nantes Savona: sono nuovamente 6 le reti di scarto tra le due formazioni, con lo score finale che recita 13-7 (nel 2025 finì 11-5). Terzo posto al Brescia, che liquida per 16-6 il Posillipo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, la Pro Recco vince la Coppa Italia per la 19ma volta nella storia

Approfondimenti su Pro Recco Pallanuoto

Le finali di pallanuoto si terranno a Genova, alla piscina Sciorba.

Alla piscina Sciorba di Genova si è aperta la Final Four della Coppa Italia 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Pro Recco Pallanuoto

Argomenti discussi: Coppa Italia Unipol. Pro Recco-RN Savona in finale. Domenica ore 21 Raisport; Coppa Italia per la Liguria: la finale è Pro Recco-Savona; Pallanuoto: Coppa Italia, Pro Recco travolge il Posillipo 21-6 e vola in finale; Pallanuoto, Savona sorprende Brescia ai rigori in Coppa Italia. Sarà finale con la Pro Recco.

La Coppa Italia resta alla Pro Recco: 13-7 sul SavonaA Genova i campioni non sbagliano, tripletta di Irving e trofeo numero 19. Per i rivali troppi errori in superiorità numerica ... gazzetta.it

Pallanuoto | Coppa Italia, pronostici rispettati alla Sciorba: vince Recco, piazzamento d'onore per la RariPer la Rari Nantes Savona, invece, arriva l’ennesimo piazzamento d’onore: il quarto negli ultimi quattro anni tra LEN Euro Cup, Serie A1 e Coppa Italia, dopo la finale persa anche nella scorsa ... svsport.it

Coppa Italia Unipol Highlights delle semifinali Oggi alle 16:00 Ranieri Impiantistica CN Posillipo-AN Brescia per il terzo posto live su Waterpolo Channel. E alle 21:00 la finale Pro Recco-Banco BPM RN Savona su Rai Sport HD. #federnuoto #pallanuot facebook

Coppa Italia: Pro Recco a forza 21 con il Posillipo x.com