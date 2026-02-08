Palazzina sgomberata in via Broussard | rischio crollo di un muro adiacente

Una palazzina di via Broussard, a Catanzaro, è stata evacuata questa mattina. Le autorità hanno deciso di sgomberare l’edificio dopo aver rilevato il rischio che un muro vicino potesse crollare da un momento all’altro. La strada è rimasta chiusa al traffico mentre i tecnici verificano la stabilità dell’area. Nessuno è rimasto ferito, ma la situazione resta sotto controllo.

Una palazzina è stata evacuata a Catanzaro, in via Broussard, a causa del rischio di crollo di un muro adiacente. L’intervento dei vigili del fuoco, avvenuto nella giornata di ieri, ha portato alla transennatura dell’area e all’avvio di un monitoraggio continuo della situazione, generando preoccupazione tra i residenti e un immediato coinvolgimento delle autorità locali. La vicenda, che si è consumata nei pressi della chiesa di San Pio X, solleva interrogativi sulla sicurezza degli edifici in città e sulla tempestività degli interventi di manutenzione. La palazzina, ora vuota, resta al centro di un’emergenza che ha visto l’attivazione della Prefettura e l’attesa di possibili interventi da parte del Comune.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Catanzaro Via Broussard

A San Filippo del Mela, il sindaco ha deciso di sgomberare alcune abitazioni in via Europa.

A Foggia, in via Lucera, una palazzina composta da dodici famiglie e quattro negozi è stata evacuata a causa di un crollo parziale di alcuni muri interni.

Ultime notizie su Catanzaro Via Broussard

Palazzina sgomberata in via Broussard: rischio crollo di un muro adiacenteIntervento dei vigili del fuoco ieri in via Broussard, nei pressi della chiesa di San Pio X, dove è stata disposta l’evacuazione di una palazzina a causa ... catanzaroinforma.it

Crepe nei muri e porta bloccata: sgomberata palazzina in via Mola a Bari, nel cuore di MadonnellaSerata di paura quella del 13 luglio nel quartiere Madonnella a Bari, dove una palazzina in via Emanuele Mola al civico 14 è stata sgomberata in via precauzionale a causa della comparsa di crepe nei ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Tristi immagini di una violenza inaudita ; al calar della sera dal corteo principale della manifestazione pro Askatasuna si sono staccate alcune centinaia di attivisti , vestiti di nero e mascherati , che hanno cercato di raggiungere la palazzina sgomberata un mes facebook

Vasto incendio in una palazzina, necessario lo sgombero di 3 famiglie ift.tt/YIRpmch x.com