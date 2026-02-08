La partita tra Juventus e Lazio si è conclusa con un primo tempo ricco di emozioni. I giudizi sui protagonisti arrivano subito, con alcuni che si sono messi in luce e altri che hanno deluso. I tifosi aspettano di scoprire chi ha brillato e chi invece ha fatto fatica a tenere il ritmo. La cronaca di questa giornata di campionato si fa interessante già dai primi 45 minuti.

Icardi Juve, i bianconeri possono tornare alla carica in estate? Tutta la verità sull’attaccante del Galatasaray Rinnovo Vlahovic, le ultime sulla situazione dell’ex Fiorentina. La dirigenza bianconera continua le valutazioni Muharemovic Juve, Carnevali torna a parlare della questione: «Mercato di gennaio? Non abbiamo parlato con i bianconeri. Vi spiego» Kelly resta alla Juve? La società ha preso la decisione definitiva. Ecco quale sarà il futuro del centrale bianconero Juventus Next Gen, Brambilla non ha dubbi: «Abbiamo avuto un bell’approccio: chiusa al momento giusto». Le parole su Licina e Oboavwoduo Pagelle Torres Juventus Next Gen: Gunduz = qualità, Owusu e Puczka straripanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Lazio: TOP E FLOP dopo il primo tempo

Approfondimenti su Juve Lazio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Juve Lazio

Argomenti discussi: Atalanta-Juve 3-0, pagelle: Bernasconi uomo ovunque. Disastro Bremer; Atalanta-Juventus 3-0, pagelle e tabellino: i bianconeri di Spalletti fuori ai quarti, tris nerazzurro e Palladino in semifinale; Parma-Juventus LIVE; Le pagelle del mercato di gennaio 2026: Roma regina, nonostante tutto. Inter e Juve, si poteva fare qualcosa in più.

PAGELLE e TABELLINO Atalanta-Juventus 3-0: serataccia Bremer, Ederson è ovunqueAtalanta-Juventus, match dei quarti di finale della Coppa Italia: voti, top e flop della sfida della 'New Balance Arena' ... calciomercato.it

Atalanta-Juve 3-0, le pagelle: Locatelli predica nel buio (6,5), McKennie opaco (5). Bremer, tre sbavature letali (4,5)A Bergamo l'Atalanta vince 3-0 sulla Juventus e vola in semifinale di Coppa Italia. A decidere la sfida i gol di Scamacca, Sulemana e Pasali. msn.com

Le pagelle di #JuvePrimavera #Verona Durmisi svetta su tutti, partite di spessore per Tiozzo, Milia e Huli. Montero una diga I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO facebook

Le pagelle di #Atalanta- #Juve: le colpe di #Bremer, #Koopmeiners fischiatissimo non reagisce x.com