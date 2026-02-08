Padovano Confcommercio sui numeri del turismo a Pescara | Sbalorditivi ora il milione e la Capitale del Mare

Il presidente di Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, si mostra sorpreso dai numeri del turismo registrati in città. Durante un’intervista, ha detto di essere “sbalordito” e molto soddisfatto, soprattutto perché i dati indicano che Pescara sta raggiungendo il milione di visitatori. Padovano ha anche sottolineato come la città stia diventando sempre più una vera capitale del Mare. I numeri arrivano dal candidato sindaco uscente, Carlo Masci, che ha condiviso le cifre nei giorni scorsi. La crescita del turismo a

Il presidente della Confcommercio Pescara Riccardo Padovano si dice "sbalordito" e in senso più che positivo, per i numeri sul turismo registrati in città e forniti dal candidato sindaco uscente Carlo Masci nei gironi scorsi. Nel 2025, secondo i dati diffusi dalla Regione ed elaborati su base.

