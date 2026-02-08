Ouattara vince alla grande nel thriller della Premier League di Bees
Dango Ouattara ha appena segnato il gol decisivo nel finale, portando il Brentford a una vittoria da 3-2 contro il Newcastle al St James’ Park. È stato un match intenso, con i padroni di casa che avevano messo paura con due reti, ma alla fine l’attaccante ha deciso la partita negli ultimi minuti. Una vittoria che fa felice il club e i suoi tifosi, mentre il Newcastle resta a bocca asciutta.
2026-02-07 21:32:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il gol nel finale di Dango Ouattara ha regalato al Brentford un’emozionante vittoria per 3-2 sul Newcastle al St James’ Park. L’acquisto estivo ha segnato un vincitore per i Bees per la seconda partita consecutiva guadagnando tutti e tre i punti poco dopo che Bruno Guimaraes aveva portato i padroni di casa in parità dal dischetto. Il Brentford era arrivato in rimonta in vantaggio nel primo tempo grazie ai gol di un colpo di testa di Vitaly Janelt e al rigore di Igor Thiago dopo che Sven Botman aveva portato i Magpies in vantaggio.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondimenti su Ouattara Vince
