Ouattara vince alla grande nel thriller della Premier League di Bees

Dango Ouattara ha appena segnato il gol decisivo nel finale, portando il Brentford a una vittoria da 3-2 contro il Newcastle al St James’ Park. È stato un match intenso, con i padroni di casa che avevano messo paura con due reti, ma alla fine l’attaccante ha deciso la partita negli ultimi minuti. Una vittoria che fa felice il club e i suoi tifosi, mentre il Newcastle resta a bocca asciutta.

