Ostra la beffa nel finale La Pergolese prende il pari
Questa sera a Ostra, la partita si conclude con un pareggio 1-1 tra Ostra e Pergolese. La squadra di casa trova il gol nel primo tempo, ma nel finale arriva il pareggio che lascia l’amaro in bocca ai locali. La Pergolese riesce a pareggiare nel secondo tempo, rovinando la vittoria che sembrava a portata di mano per l’Ostra. Qualche sostituzione e una partita combattuta, ma alla fine è la beffa nel finale.
OSTRA 1 PERGOLESE 1 OSTRA: Piergiovanni, Tranquilli, Bachetti, Marzano, Castignani, Omenetti (21’st Sabbatini), Curzi (26’st Brugiatelli), Calcina, Rossetti (16’st Olivi), Landi, Zupo. All. De Filippi PERGOLESE: Alvigi, Mari, Savelli (38’st Buonafede), Bartoli (14’st Barattini), Rebiscini, Lattanzi (30’st Loberti), Corneli, Gaia (21’st Perini), Montanari, Russo, Palanca (14’st Venturi). All. Bettelli Arbitro: Nicoletti di Macerata Reti: 6’pt Rossetti (O), 39’st Montanari (P) Pochi gol, ma tante emozioni a Pianello di Ostra. Alla fine però il pareggio è il verdetto più giusto. Il primo squillo è di marca ostrense: Calcina riceve palla e da ottima posizione calcia in porta, ma la conclusione è troppo debole per impensierire Alvigi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
