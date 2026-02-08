Firenze fa salire i prezzi delle case, rendendo difficile per molti trovare un’abitazione. La saturazione a Prato supera il 90%, mentre Pistoia si propone come meta alternativa e più accessibile, offrendo nuove possibilità per chi cerca casa.

PISTOIA "In uno scenario all’interno del quale i prezzi delle case a Firenze, sia in vendita che in affitto, stanno diventando insostenibili per molti, e dove il territorio di Prato manifesta livelli di saturazione abitativa che si collocano oltre il 90%, la provincia di Pistoia può scoprire una nuova opportunità". A sbilanciarsi in questa previsione, numeri alla mano, è il direttore di Confcommercio Pistoia Prato, Tiziano Tempestini, intervenendo sul tema del fabbisogno abitativo attraverso un commento all’ultimo studio pubblicato nei giorni scorsi dal portare di riferimento per quanto riguarda le compravendite di case come Immobiliare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ossigeno per l’economia. Case troppo care a Firenze: "Pistoia sia meta ambita"

