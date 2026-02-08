Nel suo romanzo del 1949, George Orwell dipinge un mondo dominato dal controllo e dalla repressione, dove la libertà sembra svanire. Il libro mette in discussione le ragioni della violenza e il ruolo di Fede e Patria, lasciando solo l’individuo monade. Una riflessione forte su cosa succede quando i valori collettivi vengono meno e l’unico punto di riferimento diventa l’io.

Uscito nel 1949, il romanzo 1984 dell’inglese George Orwell può dirsi piuttosto un saggio del genere dell’ucronia, o se si vuole profezia, inaugurato da Platone, continuato da Sant’Agostino, ripreso da San Tommaso Moro, da Tommaso Campanella, e da molti racconti e film in vario modo rappresentanti il futuro di un popolo, o dell’intera umanità. Lo scritto di Orwell è popolare per aver immaginato, nel 1949, gli effetti politici e sociali della televisione ancora ai primordi: erano in atto esperimenti in America; in Italia, le prime trasmissioni erano state del 1938 da Milano, interrotte dalla guerra, e riprese nel ‘54. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Orwell, Lorenz e le ragioni della violenza: senza Fede né Patria resta solo l'individuo monade

