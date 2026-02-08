Ordonez gela il Bologna al 90? Cuesta | Ci godiamo i 3 punti

Il derby della via Emilia finisce con una vittoria all’ultimo secondo per il Parma. Ordonez segna al 90’, lasciando il Bologna a bocca asciutta. La partita si è accesa negli ultimi minuti, con il Parma che ha trovato il gol decisivo proprio al fischio finale. Cuesta, allenatore del Parma, ha festeggiato i tre punti, mentre i tifosi del Bologna devono rivedere le loro speranze di vittoria.

Un finale da thriller decide il derby della via Emilia: il Parma batte il Bologna 1-0 grazie a una rete di Ordonez proprio allo scoccare del novantesimo. Un successo pesantissimo per i gialloblù, che tornano a sorridere dopo un periodo complicato, lasciando i padroni di casa con l’amaro in bocca per le occasioni sprecate, anche dopo essere rimasti in dieci uomini. Al termine del match, Carlos Cuesta ha espresso tutta la sua soddisfazione per la tenuta mentale dei suoi: «Abbiamo fatto una grande gara difensiva, non era facile perché arrivavamo da otto gol subiti in due gare. Ho visto spirito di sacrificio e lucidità», ha dichiarato l’allenatore del Parma. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Ordonez gela il Bologna al 90?, Cuesta: “Ci godiamo i 3 punti” Approfondimenti su Bologna derby Parma, Cuesta svela: «Mi ha sorpreso l’espulsione di Troilo. La strada è lunga, ma ci godiamo il momento. Su Ordonez dico questo» Carlos Cuesta commenta la vittoria nel derby emiliano. Bologna-Parma, derby folle al 94?: Ordóñez gela il Dall’Ara, Italiano sprofonda Il Parma conquista tre punti d’oro al Dall’Ara battendo il Bologna nel derby emiliano più pazzo degli ultimi tempi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Bologna derby Serie A, Bologna-Parma 0-1 (0-0): Ordonez gela il Dall’Ara nel recuperoIl derby emiliano sorride al Parma, che espugna il Dall’Ara con un colpo nel recupero e infligge al Bologna la quarta sconfitta consecutiva. Uno 0-1 pesantissimo per i rossoblù, che conferma il moment ... ilnapolionline.com Scatto salvezza del Parma, Ordonez piega il Bologna all’ultimo respiroBOLOGNA (ITALPRESS) – Il Parma piazza un importante colpo in ottica salvezza. I ragazzi di Carlos Cuesta superano 1-0 il Bologna nel derby emiliano del Dall’Ara, valevole per la 24esima giornata di Se ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.