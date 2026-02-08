La polemica si infiamma dopo la cerimonia di apertura dei Giochi. Sindacati, opposizioni e pubblico criticano duramente Petrecca e i vertici Rai, accusandoli di aver gestito male l’evento e di aver causato una figuraccia nazionale. La protesta cresce e si chiede chiarezza su cosa sia successo davvero.

“L’importante è partecipare, ma fino a un certo punto. Petrecca e vertici aziendali sono responsabili della figuraccia Rai alla cerimonia di apertura dei Giochi”. Così in una nota l’esecutivo Usigrai con il CdR e il fiduciario di Milano di RaiSport. L’IRA DEL SINDACATO RAI “Ai vertici dell’azienda non sarà sfuggita l’impressione generale offerta dalla telecronaca della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Autoassegnarsi un incarico e poi rivelarsi completamente inadatti a portarlo a termine è solo l’ultima fallimentare iniziativa di un Direttore sfiduciato dalla sua precedente Testata e, nonostante questo, premiato dalla Rai in vista dell’importantissimo appuntamento olimpico affidandogli la guida di RaiSport, dove è stato sfiduciato altre due volte” si legge nella nota. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - OPPOSIZIONI, SINDACATI E PUBBLICO CONTRO PETRECCA: “IGNORANZA ABISSALE”

La Rai finisce di nuovo sotto accusa dopo le polemiche sulla telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

