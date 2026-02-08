L’azienda di cosmetici OPI ha presentato una nuova proposta chiamata “I’m A Bubble Bunny”. La combinazione di due prodotti molto apprezzati, il milk e il formato bubble, ora si trova in un’unica bottiglia. Se hai già passato tempo a spiegare alle clienti l’ordine giusto di applicazione tra Bubble Bath e Funny Bunny, questa novità potrebbe semplificare tutto. Finalmente, una soluzione pratica che unisce i due preferiti in un unico prodotto.

Se hai mai passato cinque minuti al tavolo manicure a spiegare “no, aspetta, prima Bubble Bath e poi Funny Bunny sopra”, questo è il tuo momento. OPI ha ufficialmente imbottigliato la miscela più richiesta degli ultimi anni. Si chiama I’m A Bubble Bunny ed è esattamente quello che immagini: il mix perfetto tra Funny Bunny e Bubble Bath, già pronto, senza layering, senza calcoli mentali. Addio layering: OPI presenta I’m A Bubble Bunny, il nuovo rosa lattiginoso cult. Chiunque frequenti un salone OPI sa che la domanda è sempre la stessa: “Funny Bunny o Bubble Bath?”. La verità? Spesso entrambi. Funny Bunny è il bianco lattiginoso cool-toned che ha reso iconiche le glazed nails, mentre Bubble Bath è quel rosa sheer caldo, pulito, elegante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - OPI lancia “I’m A Bubble Bunny”: la combo milky più amata ora è (finalmente) in una sola boccetta

Approfondimenti su OPI I'm A Bubble Bunny

