opere italiane i nostri meravigliosi cantanti costretti a restare in italia per risvegliare gli animi giovanili

Quest’autunno, i teatri italiani aprono le porte solo per le opere italiane. I nostri cantanti, spesso costretti a restare nel paese, si esibiscono davanti a un pubblico che cerca emozioni genuine. Le rappresentazioni sono poche, ma intense, e vogliono risvegliare l’attenzione verso la musica nostrana. In un momento di crisi e di guerra, l’Italia si affida ai propri artisti per ridare vigore alla scena artistica nazionale.

In quest’autunno ai cui rossi orizzonti tuona e fumiga la guerra, le porte dei nostri teatri si sono riaperte non alle solite opere di Wagner e di Strauss, ma alle opere italiane, soltanto alle opere italiane. Opere italiane a Milano, opere italiane a Roma, opere italiane a Bologna, a Genova, a Firenze. Non se n’eran mai sentite tante e, francamente, mai tanto fatte bene. La guerra ha interrotto l’emigrazione dei nostri meravigliosi cantanti, i più bravi di tutto il mondo, e chiudendoli in un cerchio di fuoco li ha costretti a cantare in patria, a cantare quasi a consolazione e a generoso risveglio dei figli d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

