Omicidio Zoe Trinchero disposta l’autopsia | forse il 118 avrebbe potuto salvarla

La morte di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni di Nizza Monferrato, resta avvolta nel mistero. La procura ha deciso di disporre un’autopsia per capire meglio cosa sia successo e se ci fossero possibilità di salvarla. Intanto, emergono dubbi sull’intervento del 118, che potrebbe aver avuto un ruolo nella vicenda. Le indagini continuano a ritmo serrato.

Nuovi dettagli emergono in merito alla morte di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni uccisa nella notte tra venerdì e sabato a Nizza Monferrato, nell’Astigiano, e del cui omicidio si è autoaccusato Alex Manna, 20 anni. Secondo un primo esame, il corpo della giovane riporta evidenti segni di ripetuti pugni e di una stretta al collo, nonché di un trauma cranico. I carabinieri sono tutt’ora al lavoro per chiarire meglio la dinamica dell’accaduto, giacché non è possibile sapere, al momento, se la ragazza sia morta a causa delle percosse, per strangolamento o se ad esserle fatale sia stato aver battuto la testa dopo essere stata scaraventata nel canale dove il suo corpo è stato trovato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta nel fiume a Nizza Monferrato.

Zoe Trinchero, la ragazza trovata senza vita nella sua casa a Torino, potrebbe aver tentato di salvarsi.

