Olimpiadi squadra di bob di Israele derubata | bottino da migliaia di dollari team in una località segreta

La squadra di bob israeliana è stata derubata negli alloggi in una località segreta. I ladri hanno portato via bagagli, passaporti e altri oggetti. La polizia sta indagando, ma ancora nessuno è stato fermato. La squadra ora rischia di dover rinunciare alle prossime gare.

Alcuni atleti della squadra di bob di Israele impegnata alle Olimpiadi di Milano-Cortina sarebbero stati derubati. La notizia arriva dal loro pilota, Aj Edelman, che ha documentato il fatto sul social X. Il furto sarebbe avvenuto negli alloggi degli sportivi mentre questi erano impegnati nell’allenamento. Una prima stima parla di un danno da “migliaia di dollari”. All’appello mancano passaporti, bagagli e altro materiale sportivo. Squadra di bob di Israele derubata Sul caso indagano le forze dell’ordine. Come anticipato, nel pomeriggio di venerdì 7 febbraio Aj Edelman, pilota della squadra di bob israeliana, ha comunicato che gli atleti sarebbero stati derubati di alcuni averi presenti nei loro alloggi durante gli allenamenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Questa mattina, alcuni membri della squadra israeliana di bob hanno subito un furto durante il soggiorno in Italia.

La squadra israeliana di bob è stata vittima di un furto nell’appartamento che le era stato assegnato durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

