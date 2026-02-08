Olimpiadi Milano-Cortina Sofia Goggia | Elena mi ha aiutato da lassù

Sofia Goggia ha vinto il bronzo nella discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina. La campionessa italiana ha dedicato la medaglia a Elena, che secondo lei le ha dato una mano da lassù. È stata una giornata intensa, piena di emozioni, sia sulla pista che fuori.

Una medaglia che pesa più del metallo. Il bronzo di Sofia Goggia nella discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina è arrivato in una giornata carica di emozioni, dentro e fuori dalla pista. Un risultato accolto con gratitudine dalla campionessa azzurra, consapevole di quanto, nello sci alpino, ogni gara possa riservare sorprese. " Bronzo? Alla fine devo solo stare zitta, perché ho fatto un'altra medaglia in un'Olimpiade e basta, visto che non sai mai come vanno queste gare. Quindi ringraziamo", ha detto Goggia a caldo, subito dopo la gara. Il significato dell'8 febbraio. Ma l'8 febbraio non è stata una data qualunque.

Sofia Goggia conquista il bronzo a Cortina, in una giornata che rimarrà impressa nella memoria degli sportivi.

Sofia Goggia dice che le Olimpiadi di Milano-Cortina saranno diverse dalle altre.

