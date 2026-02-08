Olimpiadi Milano-Cortina il VIDEO delle cadute nella discesa libera dopo la Vonn anche l' austriaca Ortlieb e l' andorrana Moreno

Durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina, si sono verificati diversi incidenti che hanno scosso il pubblico. Lindsey Vonn è caduta pesantemente ed è stata subito portata in ospedale, mentre l’austriaca Ortlieb e l’andorrana Moreno sono finite a terra senza riportare gravi conseguenze. La gara si è trasformata in uno spettacolo di cadute, alcune molto spettacolari e altre preoccupanti.

Le due atlete non hanno riportato gravi danni, a differenza di Vonn che è stata trasportata d'urgenza all'ospedale La discesa libera femminile è stata segnata da una serie di cadute spettacolari e scioccanti, con la più grave che ha coinvolto Lindsey Vonn, seguita dagli incidenti dell’austria. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

