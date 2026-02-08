Olimpiadi Milano-Cortina il VIDEO delle cadute nella discesa libera dopo la Vonn anche l' austriaca Ortlieb e l' andorrana Moreno

Durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina, si sono verificati diversi incidenti che hanno scosso il pubblico. Lindsey Vonn è caduta pesantemente ed è stata subito portata in ospedale, mentre l’austriaca Ortlieb e l’andorrana Moreno sono finite a terra senza riportare gravi conseguenze. La gara si è trasformata in uno spettacolo di cadute, alcune molto spettacolari e altre preoccupanti.

Le due atlete non hanno riportato gravi danni, a differenza di Vonn che è stata trasportata d'urgenza all'ospedale La discesa libera femminile è stata segnata da una serie di cadute spettacolari e scioccanti, con la più grave che ha coinvolto Lindsey Vonn, seguita dagli incidenti dell’austria. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Olimpiadi Milano-Cortina, il VIDEO delle cadute nella discesa libera, dopo la Vonn anche l'austriaca Ortlieb e l'andorrana Moreno Approfondimenti su Milano Cortina Olimpiadi Milano-Cortina: Goggia, bronzo nella discesa libera. Dramma Vonn: caduta e portata via in elicottero La discesa libera delle Olimpiadi di Milano-Cortina si è conclusa con una medaglia di bronzo per Sofia Goggia, che ha portato a casa il podio dopo una gara segnata da molti problemi. Olimpiadi Milano Cortina 2026, caduta choc per Lindsey Vonn in discesa libera, portata via in elicottero, gara sospesa per 20’ – VIDEO Lindsey Vonn si infortuna durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou che l'hanno resa spettacolare e unica; Milano Cortina 2026: tutti gli eventi e le collezioni moda dedicate alle Olimpiadi; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; È il giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ecco tutte le tecnologie che vedremo per la prima volta. Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi, Goggia e Dalmasso bronzo in sci e snow. Argento per la staffetta di biathlon ... tg24.sky.it Olimpiadi Milano Cortina, il programma: da Constantini-Mosaner a Guignard-Fabbri, gli italiani in gara oggiIn attesa della cerimonia d'apertura di questa sera, il dettaglio del programma della prima giornata. Italiani in gara nel curling doppio misto e pattinaggio di figura. ilmattino.it A Bormio si parla di sport e prodotti locali in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 facebook Olimpiadi Milano Cortina, Sofia Goggia terza a metà gara. Tutte le sfide degli italiani per oggi 8 febbraio x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.