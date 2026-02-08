Olimpiadi Milano Cortina 2026 | programma di domani 9 febbraio Orari tv ordine delle gare

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si assegneranno cinque medaglie. In programma ci sono gare di sci alpino, freestyle, speed skating, snowboard e salto con gli sci. La giornata promette emozioni e sfide importanti per gli atleti in corsa per il podio.

Domani, lunedì 9 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno cinque i titoli in palio, ovvero quelli della combinata maschile a squadre di sci alpino, dello slopestyle femminile di sci freestyle, dei 1000 metri femminili di speed skating, del big air femminile di snowboard e del trampolino piccolo maschile di salto con gli sci. Si concluderà il round robin e si disputeranno le semifinali del doppio misto di curling, proseguiranno la fase a gironi del torneo di hockey su ghiaccio femminile, gli allenamenti dal trampolino piccolo del salto per la combinata nordica, le prove cronometrate del doppio di slittino, e dello skeleton individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

