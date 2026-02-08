La discesa libera femminile alle Olimpiadi ha regalato una medaglia di bronzo alla Goggia. Sulla Olympia delle Tofane, tra tifosi e ammiratori, c’era grande tensione e speranza. La sciatrice italiana ha dato il massimo, affrontando le piste con determinazione. Alla fine, il suo risultato ha fatto felice l’Italia intera.

Sulla Olympia delle Tofane era tanta l’emozione e fervente l’entusiasmo per la discesa libera femminile. Alla nuova alba delle Olimpiadi di Milano Cortina, gli occhi sono puntati sui due orgogli azzurri Sofia Goggia e Federica Brignone, nonché sulla campionessa americana Lindsey Vonn. Purtroppo, però, una terribile caduta spezza il sogno della 41enne in pista con protesi per il crociato rotto e lo spirito di spettatori ed atleti cambia del tutto. Sullo sfondo, quindi, i dubbi sollevati sul recupero di Vonn, si sono purtroppo trasformati in realtà: una caduta shock per l’americana tornata alle gare la scorsa stagione, e vincitrice quest’anno di due gare di Coppa del mondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Olimpiadi, medaglia di bronzo per la Goggia

Giovanni Franzoni e Dominik Paris si sono distinti subito nella discesa libera maschile a Milano Cortina 2026.

