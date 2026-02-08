Olimpiadi le possibili medaglie dell’Italia oggi | orari esatti e borsino

Oggi l’Italia punta a far meglio alle Olimpiadi di Milano Cortina. Le gare sono in pieno svolgimento e ci sono buone possibilità di medaglie, dopo le vittorie storiche di ieri. Gli atleti azzurri cercano di ripetere i successi e di portare a casa altri podi, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli orari delle competizioni. Sarà una giornata decisiva per l’Italia nello sport invernale.

Le Olimpiadi di Milano Cortina anche oggi possono regalare grandi soddisfazioni all’Italia: le possibilità di medaglia e gli orari Ieri è stata una giornata indimenticabile per molti italiani, visto che gli Azzurri hanno conquistato medaglie storiche e importantissime. Le Olimpiadi di Milano Cortina sono iniziate alla grande e la sensazione è che molto succederà ancora per gli Azzurri. Gli sport invernali oggi ruberanno la scena in Italia e il medagliere azzurro potrebbe già essere molto più ampio. C’è grande attesa per la discesa libera femminile, che inizierà alle 11:30 e dove Sofia Goggia ha ottime speranze di medaglia.🔗 Leggi su Sportface.it

L’Italia si prepara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con qualche speranza di medaglia in più.

Oggi, a pochi giorni dall’inizio ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina, gli italiani puntano alle medaglie.

Olimpiadi programma sabato 7 febbraio: italiani in gara oggi, possibili medaglie, orario gare a Milano-CortinaDopo la spettacolare cerimonia inaugurale si assegnano i primi titoli dei Giochi invernali: sale l'attesa per le azzurre e gli azzurri

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Italia prima con un oro, un argento e un bronzo!Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è

