Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Tutte le gare in diretta su Eurosport

Le Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina si avvicinano con grande attesa. Warner Bros Discovery ha annunciato che trasmetterà tutte le gare in diretta su Eurosport e HBO Max, dal 4 febbraio fino alla cerimonia di chiusura il 22 febbraio. Saranno più di mille ore di sport, tra gare, studi e approfondimenti. La copertura completa promette di portare gli eventi direttamente nelle case di chi seguono gli atleti italiani e non solo.

HBO Max e discovery+ sono le uniche piattaforme in Italia a garantire copertura completa di ogni singola disciplina olimpica dalle piste alle arene del ghiaccio #MilanoCortina2026.

