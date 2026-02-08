olimpiadi invernali azzurri a valanga

Questa mattina, gli azzurri delle Olimpiadi invernali hanno continuato a combattere con grinta. Dopo la vittoria di ieri di Francesca Lollobrigida nel velocipede, altri atleti italiani si sono fatti notare nelle diverse discipline. La squadra punta a portare a casa più medaglie possibili, e i primi risultati sembrano dare ragione agli sforzi fatti finora.

Le Olimpiadi invernali di Milano – Cortina sono iniziate davvero bene per l’Italia. Ieri Francesca Lollobrigida ha scritto una pagina memorabile di storia sportiva conquistando la medaglia d’oro nei 3000 metri femminili al Milano Speed Skating Stadium. L’atleta trentacinquenne ha regalato all’Italia il primo oro di questi Giochi Olimpici stabilendo tra l’altro il nuovo record olimpico (3’54?28). Olimpiadi invernali, le prime medaglie anche nello sci. Prime medaglie anche nello sci. Giovanni Franzoni e Dominik Paris sono stati argento e bronzo nella discesa libera vinta dall’elvetico Franjo Von Allmen. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Questa sera Milano e Cortina hanno acceso i loro bracieri gemelli, ispirati ai nodi di Leonardo da Vinci.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si è svolta venerdì sera allo Stadio San Siro di Milano.

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, venerdì 6 febbraio; Atleti italiani alle Olimpiadi Invernali 2026: tutti gli azzurri e le azzurre protagonisti a Milano e Cortina; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris - Milano Cortina 2026: l’Italia si gioca il podio. Riflettori su Goggia, Vittozzi e il ghiaccio del curling; Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, chi sono le atlete e gli atleti italiani in gara.

