Olimpiadi il tribunale sportivo ha deciso | i caschi inglesi per lo skeleton sono irregolari

La squadra britannica dovrà rinunciare ai caschi aerodinamici prima ancora di scendere in pista. Il Tribunale arbitrale dello sport ha deciso che i caschi inglesi sono irregolari e non rispettano le regole dell’IBSF. Questo cambia i piani della squadra, che si era preparata con il nuovo equipaggiamento. Ora dovranno trovare un’altra soluzione in vista delle gare olimpiche.

Le gare olimpichd di skeleton non sono ancora iniziate ma c’è già uno scandalo che riguarda questo sport: la squadra britannica dovrà rinunciare ai nuovi caschi aerodinamici perché il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) ha stabilito che il loro modello non è conforme ai regolamenti della International bobsleigh & skeleton federation (IBSF). Secondo i giudici, la parte posteriore del casco sporge troppo rispetto alla forma standard, e questo migliorerebbe in maniera irregolare le prestazioni aerodinamiche. Un colpo per i favoriti. La decisione è un duro colpo per Matt Weston e Marcus Wyatt, che hanno dominato la stagione di Coppa del Mondo vincendo tutte e sette le prove disputate (cinque Weston, due Wyatt).🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Olimpiadi Skeleton

Giuseppe Pietrobelli e Gianni Barbacetto portano in libreria “Una montagna di soldi”, un’inchiesta che mette sotto accusa i costi e le scelte discutibili legate alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Valentina Margaglio si prepara a rappresentare l’Italia nello skeleton alle Olimpiadi invernali del 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Olimpiadi Skeleton

Argomenti discussi: Rödl Italia arriva alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026; Rödl Italia rafforza il suo ruolo nello sport internazionale: Francesco Bonacci e Edoardo Tosetto nominati arbitri per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Olimpiadi invernali. Achini (Csi Milano): Sport grande acceleratore di comunità; Milano Cortina 2026, Rebecca Passler ricorre al Tas contro lo stop per doping.

Olimpiadi, il tribunale sportivo ha deciso: i caschi inglesi per lo skeleton sono irregolariLa decisione arriva a pochi giorni dall'avvio delle gare in cui gli alteti della Gran Bretagna sono i favoriti ... open.online

Biathlon, Rebecca Passler non ci sta e punta ancora alle Olimpiadi: presentato ricorso al TasBOLZANO. Rebecca Passler non ci sta: l'altoatesina giovane promessa del biathlon ha deciso di affidarsi al Tas, il tribunale arbitrale internazionale dello sport di Losanna, per provare a sospendere g ... ildolomiti.it

Doping, un colpo durissimo scuote l’ambiente del biathlon 02/02/2026 L’atleta altoatesina Rebecca Passler è stata sospesa con effetto immediato dal Tribunale Nazionale Antidoping: non parteciperà alle Olimpiadi Invernali 2026 https://www.ladigetto.it/dopin facebook

Un tribunale greco ha assolto Sarah Mardini, la nuotatrice siriana accusata, insieme ad altre 23 persone, di traffico di migranti. Sarah Mardini è nata nel 1995 a Damasco. Nel 2015 lei e la sorella Yusra sono fuggite dalla Siria di Assad, hanno attraversato il Me x.com