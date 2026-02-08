Olimpiadi | il bronzo di Goggia e il dramma di Vonn nella discesa libera femminile

L'Italia conquista un altro bronzo alle Olimpiadi di Cortina. Sofia Goggia sale sul podio nella discesa libera femminile, portando a casa una medaglia dopo le imprese di ieri sulla Pista Stelvio. La gara si è svolta sulla pista Olympia delle Tofane, dove l’atleta azzurra ha dato il massimo, lasciando alle spalle alcune favorite. Mentre Goggia festeggia, il mondo dello sci osserva con attenzione anche il dramma di Vonn, che ha vissuto momenti difficili in questa discesa.

L'Italia è sul podio anche nella discesa libera femminile: dopo l'argento di Franzoni e il bronzo di Paris ieri sulla Pista Stelvio di Bormio, a conquistare il bronzo è stata anche Sofia Goggia, nella gara femminile disputata sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina.Terzo postoSofia Goggia è.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa libera femminile ai Giochi di Milano Cortina.

BRONZO storico per Sofia GOGGIA in discesa libera | #MilanoCortina2026

SOFIA GOGGIA: È BRONZO Tre medaglie in tre Olimpiadi consecutive. Oro a Pyeongchang 2018 (Corea del Sud) Argento a Pechino 2022 (Cina) Bronzo a Milano-Cortina 2026 (Italia) Con il bronzo di oggi a Cortina ha ufficialmente complet facebook

