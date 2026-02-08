Sofia Goggia si ferma al bronzo nella discesa ai Giochi di Milano Cortina. La campionessa italiana dice di essere un po’ dispiaciuta, spiegando che l’attesa è stata più difficile del previsto. La gara si rivela dura, e anche se il risultato è di tutto rispetto, la Goggia avrebbe voluto di più. Brignone chiude invece decima, lasciando spazio a qualche rimpianto tra gli azzurri.

“Sono dispiaciuta perché l’attesa non è stata di semplice gestione”. Un bronzo con un po’ di amaro in bocca per Sofia Goggia nella discesa libera femminile ai Giochi di Milano Cortina. Si tratta della sua terza medaglia olimpica in carriera nella disciplina dopo l’oro di PyeongChang 2018 e l’argento di Pechino 2022: “Mi manca l’ultimo colore alle Olimpiadi”, ha dichiarato ai microfoni della Rai subito dopo la sua prova: “Sono rimasta focalizzata su quello che dovevo fare, avevo gli incubi della prima traversa che oggi mi è riuscita bene mentre ho sbagliato alle Tofane”, ha spiegato. Una gara caratterizzata da una interruzione di circa 20 minuti a causa della brutta caduta di Lindsey Vonn, una delle favorite per l’oro alla vigilia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, Goggia bronzo nella discesa: “Sono un po’ dispiaciuta”. Brignone chiude decima

Milano-Cortina 2026: immortale Sofia Goggia. Medaglia di bronzo e terza olimpiade consecutiva a podio. Quarta gioia italianaSofia Goggia è immortale. Bronzo nella discesa libera femminile e quarta medaglia complessiva per l’Italia in due giorni di olimpiadi ... affaritaliani.it

Medaglie azzurre: Sofia Goggia, bronzo storico in discesaSofia Goggia scrive una pagina di storia a cinque cerchi nelle Olimpiadi di casa di Milano Cortina: bronzo sull'Olympia delle Tofane dietro all'americana Breezy Johnson e alla tedesca Emma Aicher. La ... avvenire.it

SOFIA GOGGIA: È BRONZO Tre medaglie in tre Olimpiadi consecutive. Oro a Pyeongchang 2018 (Corea del Sud) Argento a Pechino 2022 (Cina) Bronzo a Milano-Cortina 2026 (Italia) Con il bronzo di oggi a Cortina ha ufficialmente complet facebook

Sofia Goggia vince la medaglia di bronzo nella discesa libera #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics #AlpineSkiing x.com