Questa mattina a Milano si fa fatica a dimenticare le violenze di ieri nel quartiere Corvetto. Tre uomini e tre donne sono stati denunciati dopo gli scontri avvenuti al termine del corteo contro le Olimpiadi. La polizia ha fermato e identificato i responsabili, che hanno partecipato a una vera e propria battaglia urbana. La tensione resta alta nella zona, mentre le autorità cercano di fare luce sui fatti e ripristinare la calma.

Milano, 8 febbraio 2026 - Sono sei le persone denunciate per gli scontri di ieri nel quartiere Corvetto di Milano, al termine del corteo contro le Olimpiadi. Milano, scontri al corteo: i manifestanti lanciano fuochi d'artificio contro la Polizia Chi sono i denunciati. Si tratta di tre uomini e tre donne. La maggiore di loro ha 51 anni. Le altre due donne e i tre uomini hanno un'età compresa tra i 25 e i 26 anni. Quattro sono milanes i, uno arrivava da Torino e un altro dalla Valle d'Aosta. Le accuse. Al momento sono indagati per i reati di manifestazione non autorizzata (il corteo sarebbe dovuto terminare infatti in piazzale Corvetto) e travisamento, perché - dalle prime indagini condotte dalla Digos milanese, guidata dal dirigente Antonio Marotta - i sei sarebbero tra il gruppetto che arrivato al termine del corteo ha i ndossato caschi, cappucci e passamontagna, per proseguire in via Carlo Marochetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi e la battaglia urbana al Corvetto: denunciati tre uomini e tre donne

Scontri tra polizia e manifestanti hanno scosso il quartiere Corvetto di Milano.

