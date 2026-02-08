Olimpiadi di Milano e di Cortina | ammesso Israele ed esclusa la Russia il trionfo dell' ideologia più deplorevole

Le Olimpiadi di Milano e Cortina sono cominciate da pochi giorni, ma già fanno discutere. La decisione di lasciare fuori la Russia e di ammettere Israele ha acceso le polemiche. Molti considerano questa scelta più legata a questioni politiche che sportive, e il dibattito si accende sui social e tra gli appassionati. La vera domanda è se queste competizioni siano ancora solo sport o siano ormai diventate un palcoscenico di ideologie.

Sono partite in pompa magna le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina: come è ormai evidente da tempo, le olimpiadi hanno cessato di essere un evento sportivo per trasformarsi in evento mediatico e ideologico volto a ortopedizzare le masse in senso liberalprogressista. A questo riguardo, desidero richiamare l'attenzione su un aspetto che non può certo passare inosservato e che rappresenta la chiave di volta per comprendere la valenza ideologica dell'evento olimpionico in sé considerato: la Russia di Putin non è stata ammessa, mentre Israele può gareggiare come se nulla fosse, voglio dire come se non stesse realizzando un deplorevole genocidio ai danni del popolo palestinese, orchestrato e diretto dal criminale di guerra Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Olimpiadi di Milano e di Cortina: ammesso Israele ed esclusa la Russia, il trionfo dell'ideologia più deplorevole Approfondimenti su Milano Cortina Olimpiadi Milano-Cortina 2026, approvata all’Onu risoluzione su Tregua Olimpica, Russia e Bielorussia escluse, per Israele nessun provvedimento Esclusa dalle Olimpiadi di Milano-Cortina, Angela Romei fa ricorso al TAS Angela Romei, l’atleta di curling italiana esclusa dalla squadra femminile per i Giochi di Milano-Cortina, ha deciso di fare ricorso al Tas. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Quali città ospiteranno i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026?; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Olimpiadi di Milano-Cortina: date, località, 16 discipline e 116 titoli assegnati; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura. Olimpiadi programma domenica 8 febbraio: italiani in gara oggi, possibili medaglie, orario gare a Milano-Cortina 2026Caccia ad altre imprese dopo l'argento e il bronzo conquistati nello sci da Franzoni e Paris e l'oro vinto dall'azzurra Lollobrigida nel pattinaggio di velocità ... corrieredellosport.it Mariah Carey alle Olimpiadi: il gobbo di Volare diventa viraleDurante l’apertura dei Giochi di Milano-Cortina, Mariah Carey si è esibita a San Siro con il brano di Domenico Modugno, ma un dettaglio ha colpito l'attenzione di tutti ... vanityfair.it La cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, l'editoriale di Massimo Gramellini #la7 #inaltreparole #massimogramellini #olimpiadiinvernali #MilanoCortina #rai #ghali a facebook Meloni dopo gli scontri di Milano: 'Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia' #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.