Olimpiadi di Milano e di Cortina | ammesso Israele ed esclusa la Russia il trionfo dell' ideologia più deplorevole

Le Olimpiadi di Milano e Cortina sono cominciate da pochi giorni, ma già fanno discutere. La decisione di lasciare fuori la Russia e di ammettere Israele ha acceso le polemiche. Molti considerano questa scelta più legata a questioni politiche che sportive, e il dibattito si accende sui social e tra gli appassionati. La vera domanda è se queste competizioni siano ancora solo sport o siano ormai diventate un palcoscenico di ideologie.

Sono partite in pompa magna le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina: come è ormai evidente da tempo, le olimpiadi hanno cessato di essere un evento sportivo per trasformarsi in evento mediatico e ideologico volto a ortopedizzare le masse in senso liberalprogressista. A questo riguardo, desidero richiamare l'attenzione su un aspetto che non può certo passare inosservato e che rappresenta la chiave di volta per comprendere la valenza ideologica dell'evento olimpionico in sé considerato: la Russia di Putin non è stata ammessa, mentre Israele può gareggiare come se nulla fosse, voglio dire come se non stesse realizzando un deplorevole genocidio ai danni del popolo palestinese, orchestrato e diretto dal criminale di guerra Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

