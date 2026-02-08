Olimpiadi brutta caduta dell’americana Vonn L’urlo arrivano i soccorsi e lei continua a piangere dal dolore – Il video

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, Lindsey Vonn ha avuto una brutta caduta durante la discesa libera. L’atleta americana, una delle grandi favorite, è scivolata e si è schiantata a terra pochi secondi dopo essere partita, prima del primo intermedio. Il suo urlo ha attirato subito l’attenzione, e sono arrivati i soccorsi mentre lei continuava a piangere dal dolore. La scena ha fatto il giro dei social e preoccupa gli appassionati di sci alpino.

Caduta choc per Lindsey Vonn durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina. L'americana, una delle favorite della discesa di oggi, è finita a terra dopo pochi secondi di gara, prima del primo intermedio. In zona d'arrivo è calato il silenzio e si è sentito un urlo e le grida di dolore della sciatrice. La gara è stata sospesa poco prima della discesa dell'azzurra Sofia Goggia.?? Lindsey Vonn se cae en el Descenso de #MilanoCortina2026. Ha querido competir solo 9 días después de romperse el ligamento cruzado anterior y sufrir un desgarro de su menisco. Sus gritos de dolor y el silencio del público son historia de los Juegos.

