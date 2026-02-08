Olimpiadi – Biathlon Italia d’argento nella staffetta

L’Italia si prende un argento nella staffetta di biathlon a Anterselva. La squadra azzurra ha fatto una bella gara, dimostrando determinazione e precisione sulla neve. La medaglia arriva in un momento importante, a pochi giorni dall’apertura ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. La competizione si è svolta all’Arena Alto Adige, che per l’occasione è stata ribattezzata Anterselva Biathlon Arena, pronta a ospitare le gare più spettacolari di questa edizione.

L’Italia ha conquistato la medaglia d’argento nella staffetta di biathlon, una prestazione di rilievo ottenuta oggi, 8 febbraio 2026, presso l’Arena Alto Adige di Anterselva, un impianto destinato a diventare il cuore pulsante delle competizioni di biathlon durante le prossime Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, rinominata per l’occasione Anterselva Biathlon Arena. La vittoria è andata alla Francia, che ha concluso la gara con un tempo di 1:04:15.5, precedendo gli azzurri di 25”8. Il terzo gradino del podio è stato conquistato dalla Germania, staccata di 1’05”3. La staffetta, disciplina che mette alla prova non solo l’abilità tecnica degli atleti ma anche la loro capacità di lavorare in sinergia, ha visto alternarsi per la squadra italiana Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e, nell’ultima e cruciale frazione, Lisa Vittozzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Anterselva Biathlon

L’Italia conquista l’argento nella staffetta mista di biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

L’Italia conquista una medaglia d’argento nella staffetta mista del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Olimpiadi Torino 2006 - Biathlon: 12,5 km mass start femminile

Ultime notizie su Anterselva Biathlon

Argomenti discussi: Biathlon, i convocati dell'Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la squadra completa; Biathlon, l'ora della verità ad Anterselva: l'Italia cerca l'oro nel giardino di casa; LIVE! Staffetta mista: l'Italia cerca la prima medaglia nel Biathlon; Biathlon: Giacomel, Hofer, Wierer, Vittozzi pronti al debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Una Vittozzi da impazzire lancia la staffetta: l'Italia è medaglia d'argento!Le braccia aperte, un sorriso che attraversa le Alpi, passa dalla sua Sappada e vola su tutte le cime: Lisa Vittozzi chiude la staffetta mista al secondo posto, per l’Italia è il secondo numero due ... gazzetta.it

L'Italia è d'argento nella staffetta mista del biathlon: è la sesta medaglia in due giorniTommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi firmano l'impresa. Medaglia d'oro per la Francia nel primo giorno di gare ad Anterselva ... today.it

Milano-Cortina, Italia d’argento nella staffetta #biathlon #olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com

Olimpiadi: entusiasmo alle stelle ad Anterselva, Biathlon Arena sold out facebook