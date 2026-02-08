Olimpiadi 2026 | Matilda De Angelis diventa Mariah Carey per un attimo e ironizza sui social

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, Matilda De Angelis è stata scambiata per Mariah Carey da Paolo Petrecca, il direttore di RaiSport. L’attrice bolognese ha preso la cosa con ironia, postando sui social un’immagine in cui si diverte a imitare la cantante americana. L’episodio ha fatto sorridere il pubblico e ha dimostrato come anche gli errori più imbarazzanti possano diventare subito meme e battute online.

L'immagine di una diva hollywoodiana, un errore di identificazione in diretta televisiva e una pronta reazione sui social media: l'attrice bolognese Matilda De Angelis si è ritrovata al centro di un'inaspettata ironia durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, finendo per essere scambiata per la cantante americana Mariah Carey dal direttore di RaiSport Paolo Petrecca. L'incidente, avvenuto mentre la De Angelis brillava sul palco dello stadio San Siro in un ruolo inatteso, ha scatenato un'ondata di commenti e reazioni, culminata in un post sarcastico dell'attrice stessa.

