Olimpiadi 2026 | Italia in campo tra sci alpino curling e hockey lunedì decisive sfide al via
Lunedì 8 febbraio si apre con sfide decisive per gli atleti italiani alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. In campo ci sono lo sci alpino, il curling e l’hockey su ghiaccio, con le gare che promettono di tenere col fiato sospeso il pubblico. Gli atleti italiani si preparano a dare il massimo, mentre le competizioni si avvicinano ai momenti più attesi.
L’attesa per le competizioni olimpiche di Milano-Cortina 2026 si fa sempre più intensa, con una giornata di lunedì 8 febbraio che promette emozioni forti e momenti cruciali per gli atleti italiani impegnati su diversi fronti. Dalle piste di sci alpino del Stelvio, dove si disputerà la combinata a squadre maschile, al ghiaccio del Milano Ice Park, teatro delle sfide di hockey e pattinaggio, fino al trampolino di Predazzo e al suggestivo Cortina Curling Stadium, il calendario degli eventi offre uno spettacolo variegato e coinvolgente. La giornata sarà particolarmente ricca di impegni per gli azzurri, chiamati a dare il massimo per conquistare posizioni di rilievo e a rendere orgogliosi un paese intero.🔗 Leggi su Ameve.eu
