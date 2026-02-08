Olimpiadi 2026 Goggia | Dispiaciuta per Vonn mai scontata medaglia ai Giochi

La sciatrice italiana Sofia Goggia si presenta con un sorriso triste dopo aver concluso le Olimpiadi 2026. Ha detto di essere dispiaciuta per Vonn e per aver commesso degli errori durante le gare. “Un po’ di rimpianto c’è, ma bisogna guardare avanti e mantenere una visione ampia di tutto quello che è successo”, ha spiegato. La medaglia non è arrivata, ma Goggia resta concentrata e pronta a ripartire.

“Un po’ il rimpianto per i miei errori c’è, un pochino di dispiacere c’è, ma bisogna al tempo stesso riuscire ad avere una visione generale a 360°. Non è mai scontato fare medaglia alle Olimpiadi, sono molto contenta “. Così Sofia Goggia ospite a Casa Italia a Cortina dopo la medaglia di bronzo conquistata nella discesa libera. “Mi dispiace molto per il suo ennesimo infortunio, le auguro una pronta guarigione”, ha aggiunto a proposito del grave infortunio occorso questa mattina a Lindsey Vonn, che si è procurata una frattura alla gamba sinistra. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Goggia: "Dispiaciuta per Vonn, mai scontata medaglia ai Giochi" Approfondimenti su Olimpiadi 2026 Olimpiadi Milano Cortina, Sofia Goggia conquista il bronzo: terza medaglia consecutiva ai Giochi per l'azzurra Sofia Goggia sale sul podio e conquista il suo terzo oro consecutivo ai Giochi. Lindsey Vonn, terribile caduta in discesa libera alle Olimpiadi 2026 e addio sogno medaglia Lindsey Vonn si rompe il sogno alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, Italia vince cinque medaglie e sale a quota otto; Quando gareggia Goggia in discesa e superG? Date, orari e dove vederla; Goggia batte un colpo, è seconda nel superG a Crans Montana: Pensare alle Olimpiadi mi gasa; Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: super Italia, un argento nel biathlon e cinque bronzi. Olimpiadi 2026, Goggia: Dispiaciuta per Vonn, mai scontata medaglia ai Giochi(LaPresse) Un po' il rimpianto per i miei errori c'è, un pochino di dispiacere c'è, ma bisogna al tempo stesso riuscire ad avere una ... stream24.ilsole24ore.com Olimpiadi 2026, bronzo Goggia nella libera. Vonn caduta shock e frattura alla gambaAlle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, vince una statunitense, non quella più attesa. Sofia Goggia conquista un'altra medaglia, non quella sperata. lapresse.it Sofia #Goggia racconta il divertente siparietto con Tomba sul bronzo alle Olimpiadi: “Mi ha detto che lui...” x.com Dopo il bronzo di Sofia Goggia in mattinata, l’Italia alle Olimpiadi conquista un argento nel biathlon e due bronzi fra snowboard e pattinaggio di velocità. #veronanetwork facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.