Olimpiadi 2026 – Fontana | Grande Lollobrigida un trionfo splendido sull’anello di Milano

Milano si riempie di entusiasmo dopo la vittoria di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha festeggiato il risultato, definendolo un “trionfo splendido” che segna il punto più alto di una carriera importante. La tensione e l’orgoglio si sono fatte sentire tra gli spettatori presenti all’impianto, mentre la sportiva italiana ha conquistato il suo posto nell’Olimpiade del 2026.

L’eco della vittoria di Francesca Lollobrigida risuona potente nell’impianto del pattinaggio di velocità di Milano, un trionfo che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha definito un “trionfo splendido” e un coronamento di una grande carriera. L’oro olimpico, il primo per l’Italia alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, è il risultato di anni di sacrifici e duro lavoro, e giunge a suggellare un’impresa straordinaria: il nuovo record olimpico nei 3000 metri. La prestazione di Lollobrigida, ottenuta sull’anello di ghiaccio allestito nel cuore di Milano, in Fiera, ha scatenato un’ondata di entusiasmo che ha travolto l’intera regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Francesca Lollobrigida ha regalato un grande successo all’Italia ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

