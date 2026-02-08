Olimpiadi 2026 – Fontana | Grande Lollobrigida un trionfo splendido sull’anello di Milano –

Da ameve.eu 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano si riempie di entusiasmo dopo la vittoria di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha festeggiato il risultato, definendolo un “trionfo splendido” che segna il punto più alto di una carriera importante. La tensione e l’orgoglio si sono fatte sentire tra gli spettatori presenti all’impianto, mentre la sportiva italiana ha conquistato il suo posto nell’Olimpiade del 2026.

L’eco della vittoria di Francesca Lollobrigida risuona potente nell’impianto del pattinaggio di velocità di Milano, un trionfo che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha definito un “trionfo splendido” e un coronamento di una grande carriera. L’oro olimpico, il primo per l’Italia alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, è il risultato di anni di sacrifici e duro lavoro, e giunge a suggellare un’impresa straordinaria: il nuovo record olimpico nei 3000 metri. La prestazione di Lollobrigida, ottenuta sull’anello di ghiaccio allestito nel cuore di Milano, in Fiera, ha scatenato un’ondata di entusiasmo che ha travolto l’intera regione.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Arianna Fontana portabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: “Un onore, dà una grande carica”

Lollobrigida Oro Olimpico: Record e Primo Trionfo Italia a Milano Cortina 2026

Francesca Lollobrigida ha regalato un grande successo all’Italia ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

MILANO-CORTINA 2026: Duomo-Arena SantaGiulia, un COLLEGAMENTO efficiente o si poteva FARE DI PIÙ

Video MILANO-CORTINA 2026: Duomo-Arena SantaGiulia, un COLLEGAMENTO efficiente o si poteva FARE DI PIÙ?

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Fontana: Grande Lollobrigida, un trionfo splendido sull’anello di Milano; Olimpiadi 2026, apre Casa Lombardia nella piazza della Regione; Milano-Cortina 2026, Fontana: Grande emozione e partecipazione dei cittadini; Milano-Cortina, Presidente Fontana: Grande emozione, Italia e territori protagonisti mondiali di sport e valori.

Fontana: Grande Lollobrigida, un trionfo splendido sull’anello di MilanoIl commento del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana dopo la vittoria della medaglia d'oro nel pattinaggio di velocità di Francesca Lollobrigida ... varesenews.it

OLIMPIADI 2026, ORO PER FRANCESCA LOLLOBRIDIGA. FONTANA: STRAORDINARIA VITTORIA SULL’ANELLO DI MILANO, A CORONAMENTO DI UNA GRANDE CARRIERA(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 febbraio 2026 – Francesca Lollobrigida conquista una vittoria incredibile con il nuovo record olimpico nel pattinaggio di velocità, 3000 metri. Un trionfo splendido, a ... mi-lorenteggio.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.