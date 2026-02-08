Olimpiadi 2026 Buonfiglio | Sport sostenuto come mai vergogna per chi polemizza

Il sottosegretario Buonfiglio si scaglia contro chi critica le Olimpiadi di Milano-Cortina. In un’intervista, afferma di essere “vergognato” da chi polemizza, sottolineando come lo sport sia stato sostenuto più di sempre. Buonfiglio difende il lavoro fatto e invita a guardare avanti, lasciando da parte le polemiche.

“ Mi vergogno di chi in questo momento fa polemica contro le Olimpiadi e contro tutto il lavoro che è stato fatto per farle fare”. Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio parlando a Casa Italia a Cortina dove ha accolto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. “Noi stiamo dando un esempio di quello che vuol dire il gioco di squadra. Da quando sono stato eletto ho cercato di far trasferire al Governo che lo sport e il Coni è un partner vincente e che insieme si possono fare le cose molto bene. E lo stiamo facendo – ha aggiunto – Lo sport non è mai stato sostenuto come in questo periodo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Milano per prendere parte alle grandi settimane che precedono le Olimpiadi invernali del 2026.

Il sottosegretario Buonfiglio prende le difese di Ghali, al centro di alcune polemiche sui social.

