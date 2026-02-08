Olimpiadi 2026 | Biathlon e Pattinaggio in riflettore l’Italia cerca l’oro tra Anterselva e Milano

Oggi, domenica 8 febbraio 2026, le Olimpiadi entrano nel vivo con le gare di biathlon e pattinaggio che attirano l’attenzione. Le competizioni si svolgono tra Anterselva e Milano, dove gli atleti italiani cercano di portare a casa una medaglia d’oro. La giornata promette emozioni e colpi di scena, mentre gli sportivi danno il massimo sui campi di gara.

Il secondo giorno di competizioni olimpiche, quello di oggi, domenica 8 febbraio 2026, promette un crescendo di emozioni e la conquista di nuovi titoli in diverse discipline, da Biathlon a Sci Alpino, passando per Pattinaggio e Slittino. Le arene disseminate tra Milano, Cortina d’Ampezzo e Anterselva si preparano ad accogliere atleti da tutto il mondo e un pubblico crescente, desideroso di assistere a performance che entreranno nella storia dello sport. La giornata si preannuncia intensa, con un programma ricco di eventi che vedrà protagonisti sia gli specialisti delle discipline più tradizionali, sia gli atleti emergenti in sport come lo Snowboard.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Questa mattina ad Anterselva si apre ufficialmente il biathlon con la staffetta mista.

La prima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina arriva grazie a Francesca Lollobrigida.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

L'incredibile oro della staffetta italiana 4x10 a Lillehammer '94

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Biathlon, i convocati dell'Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la squadra completa; Quando gareggia Wierer? Date, orari, programma gare e dove vederla; A che ora il biathlon domani in tv, Olimpiadi 2026: programma staffetta mista e streaming; Il biathlon alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi 2026: gare e finali dell'8 febbraioDomenica 8 febbraio, durante le Olimpiadi Invernali di Milano?Cortina 2026, è previsto un fitto calendario di gare e finali che abbracceranno numerose discipline. La copertura televisiva e in ... it.blastingnews.com

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Italia prima con un oro, un argento e un bronzo!Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è ... oasport.it

OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Le gare di DOMENICA 8 febbraio con gli atleti FVG. - Ore 12.30 Skiathlon maschile di sci di fondo con DAVIDE GRAZ. - Ore 14.05 Staffetta mista di biathlon con LISA VITTOZZI. Forza Plodar! facebook

Biathlon, chi sono le avversarie dell’Italia nella staffetta mista delle Olimpiadi. Francia in pole, la Svezia fa paura - x.com