Questa sera il Maestro Riccardo Muti torna sul podio del Teatro Regio di Torino, ma l’atmosfera è diversa. Muti si mostra amareggiato e denuncia come, spesso, le parole sulla pace siano false, mentre nel mondo si vede violenza e indifferenza. La gente in strada non si saluta più, e questo lo preoccupa. La sua voce si fa sentire forte, anche se sul palco ci sono l’Orchestra e il Coro del teatro. La serata promette di essere un momento di musica e di riflessione, ma l’aria è pesante.

C’è grande attesa per il Maestro Riccardo Muti al Regio di Torino sul podio di Orchestra e Coro del Teatro. La figlia Chiara firma la nuova produzione del capolavoro verdiano che andrà in scena martedì 24 febbraio. Nel nuovo allestimento nel ruolo del titolo Luca Micheletti, baritono e attore. Accanto a lui Lidia Fridman, soprano, che torna al Regio dopo “Un ballo in maschera” del 2024, Giovanni Sala (di ritorno dopo “Don Giovanni” del 2022) e Maharram Huseynov. Intanto fervono le prove del Maestro Muti con l’orchestra: “Mi sono stancato di litigare con i registi dopo gli anni salisburghesi, al Festival sul coro del trionfo dell’amore in Orfeo ed Euridice di Gluck – ha affermato a La Stampa – la scena mostrava coppie che amoreggiavano nei Campi Elisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Oggi il mondo è agghiacciante: si dicono menzogne quando si dice di volere la pace. Vedo violenza, la gente per strada non si saluta”: il maestro Muti amareggiato

Approfondimenti su Muti Regio

Ogni volta che si verifica uno sciopero di venerdì, si riaccendono discussioni e polemiche sulla scelta di questa giornata.

Il dibattito sul referendum sulla giustizia si accende ancora di più dopo le parole di Carofiglio, che dà una mazzata al fronte del Sì.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Muti Regio

Argomenti discussi: È scaduta l’intesa fra Usa e Russia: da oggi il mondo rischia l’anarchia nucleare; 1° Febbraio, Andria ricorda la Giornata per la Vita e la Giornata nazionale delle Vittime Civili delle guerre dei conflitti nel mondo che si celebrano oggi; Il Papa: Maria e Rosa da Lima sono un invito alla santità nel mondo di oggi; OGGI È LA 30 GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA. LA LETTERA DEL CARD. LOJUDICE AI CONSACRATI E ALLE CONSACRATE.

Il mondo è arrivato a 85 secondi dall’apocalisseLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Il mondo è arrivato a 85 secondi dall’apocalisse pubblicato il 7 Febbraio 2026 a firma di Francesco Sylos Labini ... ilfattoquotidiano.it

Mengele, la responsabilità e il mondo di oggiUn confronto impossibile con il passato, la mancanza di colpa e un dialogo difficile tra padre e figlio. È l’anteprima italiana di The Disappearance of Josef Mengele, film del regista russo Kirill ... rainews.it

Oggi, 8 febbraio, Elisabetta Gregoraci compie 46 anni, e il mondo dello spettacolo celebra una delle showgirl più eleganti e versatili d’Italia. Con una carriera che spazia dalla televisione alla moda, Elisabetta ha conquistato il pubblico con stile, simpatia e pres facebook

Il mondo oggi Xi telefona a Putin e Trump e altre notizie interessanti A cura di @mirkomussetti Carte di Laura Canali x.com