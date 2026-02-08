Nuuk Damasco e Kharkhiv | con Città Geopolitiche il locale racconta lo scacchiere globale

Nuuk, Damasco e Kharkhiv sono le tappe di “Città Geopolitiche”, la collana di Paesi Edizioni che porta il lettore tra le strade delle città più calde del momento. L’obiettivo è semplice: smontare l’idea di mappe come schemi distanti e guardare alla realtà, quella che si vive ogni giorno tra la gente. La collana vuole mostrare come la politica si giochi sul terreno, non sui disegni sulla carta.

C’è qualcosa di profondamente pragmatico nella collana “Città Geopolitiche” di Paesi Edizioni. L’intuizione di fondo è semplice ma corretta: smetterla di guardare le mappe come se fossero astratti schemi da Risiko e scendere in strada, tra la gente, dove la (geo)politica “scotta” davvero. Un passaggio dal mappamondo alla geografia sociale fatta sul campo. Per un’Italia impegnata tra l’asse atlantico e l’ambizione di avere un peso nel Mediterraneo allargato e oltre, questi tre volumi arrivano con un tempismo degno di nota. “Nuuk”: così la Groenlandia ha smesso di essere materia di documentari. GroenlandiaNuuk di Luca Sebastiani e Leonardo Parigi, ad esempio, fa capire un cambio di paradigma importante. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

